Видеозапись задержания диверсантов украинской армии за подготовку подрывов на двух АЭС опубликовали в интернете.
Материал был обнародован 25 мая, в четверг. Напомним, прежде сотрудникам силовых структур удалось пресечь запланированные украинскими военными диверсии на двух российских атомных электростанциях.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что действия диверсантов повлекли бы за собой остановку ядерных реакторов. В ведомстве заключили, что украинские военные были тщательно завербованы и прошли специальную подготовку. Подробности произошедшего передаете телеканал «Царьград».