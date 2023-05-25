Кадры задержания украинских диверсантов за подготовку подрывов на двух АЭС опубликовали в Сети

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что действия диверсантов повлекли бы за собой остановку ядерных реакторов. В ведомстве заключили, что украинские военные были тщательно завербованы и прошли специальную подготовку. Подробности произошедшего передаете телеканал «Царьград».