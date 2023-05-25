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Украинские опорные пункты в Донбассе поразили с помощью системы «Солнцепек»

Армия
Украинские опорные пункты в Донбассе поразили с помощью системы «Солнцепек»

Опорные пункты Вооруженные сил Украины поразили в Донецкой Народной Республике. Для этого применили огнеметную систему «Солнцепек».

Объекты украинских военнослужащих находились в районе поселок Первомайский. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о ликвидации опорных пунктов. Он уточнил, что ВС РФ выполнили три огневые задачи, передает РИА Новости.

Другие объекты ВСУ подверглись атаке на Лисичанском и Авдеевском направлениях. Также российским силам удалось ликвидировать семь орудий и три миномета около поселка городского типа Победа.

До этого российскую систему применили для поражения опорных пунктов ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Удары нанесли по 170 целям.
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