Опорные пункты Вооруженные сил Украины поразили в Донецкой Народной Республике. Для этого применили огнеметную систему «Солнцепек».
Объекты украинских военнослужащих находились в районе поселок Первомайский. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о ликвидации опорных пунктов. Он уточнил, что ВС РФ выполнили три огневые задачи, передает РИА Новости.
Другие объекты ВСУ подверглись атаке на Лисичанском и Авдеевском направлениях. Также российским силам удалось ликвидировать семь орудий и три миномета около поселка городского типа Победа.
До этого российскую систему применили для поражения опорных пунктов ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Удары нанесли по 170 целям.