Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил причины участия жителей региона в СВО

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал в своем Telegram-канале развернутый ответ на вопрос министра обороны Украины: «за что воюют башкиры?».
По словам чиновника, основная его задача как представителя власти — заниматься развитием своего региона. Однако сейчас его народу вновь приходится, как и во времена Великой Отечественной войны, сражаться с нацистами. Поэтому в данный момент главе республики необходимо делать все, чтобы солдаты из Башкирии могли «эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны».
Хабиров подчеркивает, что ему жаль граждан Украины, которые вынуждены погибать в ходе этой «бойни» по воле Киева. Но глава региона подчеркивает, что башкиры должны выполнять свой долг и ликвидировать солдат ВСУ ради победы над нацистской идеологией.
Ранее в Башкортостане сформировали добровольческий батальон имени Героя СССР Тагира Кусимова.