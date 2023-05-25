Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил причины участия жителей региона в СВО

По словам чиновника, основная его задача как представителя власти — заниматься развитием своего региона. Однако сейчас его народу вновь приходится, как и во времена Великой Отечественной войны, сражаться с нацистами. Поэтому в данный момент главе республики необходимо делать все, чтобы солдаты из Башкирии могли «эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны».