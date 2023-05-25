Москвичей предупредили о надвигающихся на город дождях с грозой и градом

На территории города, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время и до 21:00 25 мая пройдет кратковременный дождь. В небе над Москвой можно будет увидеть грозу. Возможны осадки в виде града. Ситуацию будет осложнять ветер, порывы которого местами дойдут до 15 м/с.