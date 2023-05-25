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Москвичей предупредили о надвигающихся на город дождях с грозой и градом

Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся на город дождях с грозой и градом

Жителей Москвы предупреждают об ухудшении погодных условий. В связи с этим в ГУ МЧС России по городу объявили экстренное предупреждение.

На территории города, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время и до 21:00 25 мая пройдет кратковременный дождь. В небе над Москвой можно будет увидеть грозу. Возможны осадки в виде града. Ситуацию будет осложнять ветер, порывы которого местами дойдут до 15 м/с.

В связи с этим ведомство рекомендует водителям передвигаться на транспорте на более низкой скорости, а также увеличить дистанцию на дороге. Помимо этого, следует отказаться от парковки машин вблизи деревьев.

Ранее специалист Центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве наступило лето. Он отметил, что в один из дней мая температура воздуха возросла до +26 градусов.
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