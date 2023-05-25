СК России начал расследование очередных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет России выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает лица, причастных к атаке поселений в Белгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
Известно, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского района. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство над частным жилым домом. Отмечается, что детонации не произошло. Также в результате обстрела населенного пункта Терезовка мирный житель получил ранения.
По данным ведомства, известно об еще одном пострадавшем – 85-летняя женщина пострадала в результате обстрела ВСУ погранперехода в поселке Козинка Грайворонского городского округа. Ее дом находился рядом с местом удара. По указанным фактам будет проведена проверка для уголовно-правовой оценки.
Ранее Следственный комитет начал расследование атаки украинских беспилотников на мирное население в Курской и Брянской области. В результате обстрелов пострадал один человек.