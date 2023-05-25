СК России начал расследование очередных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

По данным ведомства, известно об еще одном пострадавшем – 85-летняя женщина пострадала в результате обстрела ВСУ погранперехода в поселке Козинка Грайворонского городского округа. Ее дом находился рядом с местом удара. По указанным фактам будет проведена проверка для уголовно-правовой оценки.