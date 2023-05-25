Полиция Мордовии задержала пенсионера за ловлю карасей с помощью сети

Сотрудники ГУ МВД России по Мордовии пресекли действия браконьера около села Морга.
Как пояснили в ведомстве, 62-летний сельчанин был уличен в том, что ловил в местном водоеме карасей, используя для этого сеть, что является признаком браконьерского промысла. Он уже успел добыть преступным путем 45 карасей, сообщают «Известия Мордовии».
По предварительной оценке, сумма причиненного биоресурсам водоема ущерба превышает 20 тысяч рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы.