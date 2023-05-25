Mysl Polska: туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на курортах в Турции

Польские туристы устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на турецких курортах. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
Как следует из статьи, отдыхающие поляки отказываются играть с русскими в волейбол и даже совершают на них атаки в турецких барах. Ренкас отметил, что его соотечественники излишне сильно играют на национальных чувствах. В то же время украинцы, отдыхающие в Турции, к россиянам в основном равнодушны.
«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем», — заявил публицист.
Он призвал поляков наслаждаться отдыхом, а не обсуждать глобальные политические проблемы. Если получится выкинуть из головы мысли о «ненависных русских», то жизнь в Польше может стать легче.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев рассказал об отношении поляков к украинцам. Как пишет URA.RU, их считают людьми третьего сорта и принимают за бывших рабов, используя на самой сложной работе.