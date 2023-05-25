Mysl Polska: туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на курортах в Турции

Как следует из статьи, отдыхающие поляки отказываются играть с русскими в волейбол и даже совершают на них атаки в турецких барах. Ренкас отметил, что его соотечественники излишне сильно играют на национальных чувствах. В то же время украинцы, отдыхающие в Турции, к россиянам в основном равнодушны.