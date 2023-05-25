Baza: Неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500 найдена в Белгородской области

Авиационная бомба ФАБ-500 в неразорвавшемся состоянии была обнаружена на территории населенного пункта Калинино Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные неназванные источники.
Боеприпас был найден в 300 метрах от улицы Зеленая вечером 24 мая. В настоящее время территория оцеплена – она находится под охраной. Сообщается, что на месте ожидают прибытия взрывотехников и саперов.
Ранее сообщалось о новой диверсии на железной дороге в Красноярском крае. Инцидент произошел на станции Бугач – были подожжены релейные шкафы железной дороги. Данные о пострадавших не поступали, на месте работают следственные органы с целью установления обстоятельств произошедшего.