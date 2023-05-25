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Житель Благовещенска пострадал от наезда поезда

Происшествия
Житель Благовещенска пострадал от наезда поезда

Следственно-оперативная группа транспортной полиции и сотрудники СК России по Амурской области выясняют обстоятельства инцидента.

По данным пресс-службы Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, несчастный случай произошел в районе улицы Пушкина в Благовещенске. Местный житель, по непонятной причине вышедший на рельсы, попал под маневровый тепловоз, следовавший от станции «Благовещенск» к речному порту, сообщает AmurInfo.

Известно, что пострадавший остался жив, но получил серьезные травмы. Он был госпитализирован на автомобиле скорой помощи в ближайшую клинику. Сейчас устанавливается его личность. Представители компетентных органов проводят проверку для выяснения причин ЧП.
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