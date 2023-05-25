Житель Благовещенска пострадал от наезда поезда

По данным пресс-службы Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, несчастный случай произошел в районе улицы Пушкина в Благовещенске. Местный житель, по непонятной причине вышедший на рельсы, попал под маневровый тепловоз, следовавший от станции «Благовещенск» к речному порту, сообщает AmurInfo.