Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП в Москве

Согласно предварительным данным, 52-летний водитель такси проехал перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автомобилем медицинской службы, который в результате перевернулся, пишет издание «Вести Подмосковья». Внутри скорой в это время присутствовали водитель, два медработника и пациент.