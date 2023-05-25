Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП в Москве

Авария произошла ночью в Москве на Профсоюзной улице. Столкнулись машина такси и карета скорой помощи. В ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в скорой. Погиб 34-летний фельдшер. Об этом заявили в столичной прокуратуре.
Согласно предварительным данным, 52-летний водитель такси проехал перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автомобилем медицинской службы, который в результате перевернулся, пишет издание «Вести Подмосковья». Внутри скорой в это время присутствовали водитель, два медработника и пациент.
Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств автомобильной аварии, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновного привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.