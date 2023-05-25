Мужчина в рабочей куртке с рефлективными полосками пытался изнасиловать 10-летнюю петербурженку в кустах

Как стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 23 мая. Неизвестный мужчина схватил девочку 2013 года рождения, зажал ее рот рукой и потащил в сторону кустов. После он отпустил ребенка и скрылся с места преступления. Вечером того же дня мать пострадавшей обратилась в 32 отдел полиции с заявлением.