ФСБ РФ пресечены украинские диверсии на двух АЭС перед Днем Победы

Как сообщает Telegram-канал агентства ТАСС, украинская разведка планировала совершить нападение на атомные станции как раз перед празднованием 9 Мая. Диверсанты планировали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач в Ленинградской и Тверской областях, но смогли взорвать лишь одну. Семь самодельных взрывных устройств были обнаружены под опорой ЛЭП Калининской АЭС.