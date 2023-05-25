ФСБ РФ пресечены украинские диверсии на двух АЭС перед Днем Победы

Центр общественных связей ФСБ заявил, что силами работников структуры были пресечены запланированные ВСУ диверсии на двух российских АЭС.
Как сообщает Telegram-канал агентства ТАСС, украинская разведка планировала совершить нападение на атомные станции как раз перед празднованием 9 Мая. Диверсанты планировали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач в Ленинградской и Тверской областях, но смогли взорвать лишь одну. Семь самодельных взрывных устройств были обнаружены под опорой ЛЭП Калининской АЭС.
ФСБ задержали двух участников группы разведки и двух пособников из России. Их завербовали еще в 2022 году, они успели пройти спецподготовку на территории Украины. Прибыли на территорию РФ через Псковскую область предварительно пройдя транзитом Польшу и Белоруссию.
Ранее потенциального диверсанта задержали в Подмосковье.