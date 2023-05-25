Почему экология — это право, а не привилегия, расскажут в медиацентре «Патриот»

Почему экология — это право, а не привилегия? Насколько успешно в Петербурге и области проходит мусорная реформа, обсуждается ли проблема на конгрессе? Насколько чистая вода в Петербурге, где в России серьезные проблемы с питьевой водой? Как проект «Поворот сибирских рек» мог бы сохранить Аральское море и Советский союз, кто и зачем его дискредитировал в перестройку? Будет ли Россия торговать пресной водой, как нефтью и газом? Фильтры очистки воды — больше вреда, чем пользы, кто проверяет и контролирует? Глобальное потепление — миф или реальность, кто виноват и что делать?