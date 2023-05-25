Почему экология — это право, а не привилегия, расскажут в медиацентре «Патриот»

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит X Невский международный экологический конгресс, главная тема которого в этом году — «Экология: право, а не привилегия».
Конгресс позволит в рамках открытого международного диалога обсудить наиболее актуальные экологические вопросы, а также предоставит возможность для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства.
Организаторами конгресса выступают Совет Федерации РФ, Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ и министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператором подготовки и проведения мероприятия — фонд Росконгресс.
Почему экология — это право, а не привилегия? Насколько успешно в Петербурге и области проходит мусорная реформа, обсуждается ли проблема на конгрессе? Насколько чистая вода в Петербурге, где в России серьезные проблемы с питьевой водой? Как проект «Поворот сибирских рек» мог бы сохранить Аральское море и Советский союз, кто и зачем его дискредитировал в перестройку? Будет ли Россия торговать пресной водой, как нефтью и газом? Фильтры очистки воды — больше вреда, чем пользы, кто проверяет и контролирует? Глобальное потепление — миф или реальность, кто виноват и что делать?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов;
— директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш;
— ведущий новостей телеканала «Россия 24» и спикер форума «Территория бизнеса – территория жизни» Роман Плюсов.
Пресс-конференция состоится 25 мая, в четверг, в 17:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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