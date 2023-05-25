Как воспитание молодежи обеспечивает стратегическую безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Глава следственного комитета РФ, профессор Александр Бастрыкин, выступая на молодежной сессии Международного юридического форума в Санкт-Петербурге, поднял вопрос о национальной идеологии России и закреплении ее в Конституции РФ.
С чего начинается патриотизм и что такое гражданская идентичность? Какая роль патриотического воспитания должна отводиться семье? Какие цели преследуют исследования своей родословной, написание биографии своих родственников? Насколько культурно-познавательные экскурсии внутри страны востребованы среди россиян? Что пропагандирует проект «Береги честь смолоду»? Есть ли разница в общении среди сельских и городских учащихся? Как воспитание молодежи обеспечивает стратегическую безопасность России?
На эти и другие вопросы в рамках проекта «Семейные ценности» в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина;
— руководитель алтайского отделения Национальной родительской ассоциации Татьяна Соболева;
— председатель регионального общественного всероссийского движения «За жизнь», Саратовская область Людмила Алферьева.
Эфир состоится 25 мая, в четверг, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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