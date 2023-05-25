Как воспитание молодежи обеспечивает стратегическую безопасность России, обсудят в «Патриоте»

С чего начинается патриотизм и что такое гражданская идентичность? Какая роль патриотического воспитания должна отводиться семье? Какие цели преследуют исследования своей родословной, написание биографии своих родственников? Насколько культурно-познавательные экскурсии внутри страны востребованы среди россиян? Что пропагандирует проект «Береги честь смолоду»? Есть ли разница в общении среди сельских и городских учащихся? Как воспитание молодежи обеспечивает стратегическую безопасность России?