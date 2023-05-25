Северная Корея не будет поставлять Украине боеприпасы из-за нестабильной ситуации

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора прокомментировал возможную отправку боеприпасов из КНДР на Украину в качестве военной поддержки.
Текущая политическая ситуация является неоднозначной и сложной, что не дает гарантии Пхеньяну касательно того, пригодятся ему боеприпасы для собственной обороны или нет. В связи с этим говорить о спонсировании техникой и снарядами других стран со стороны Северной Кореи просто бессмысленно, приводят слова Мацегоры РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен высказался о спонсировании Украины со стороны Сеула. По словам Ена, Южная Корея видит, что Киеву недостаточно только гуманитарной и финансовой помощи, которую оказывает Сеул, поэтому он может поднять вопрос о поставках Украине боеприпасов и снарядов. Однако сейчас этот его только можно рассмотреть, реализация произойдет не скоро.