Северная Корея не будет поставлять Украине боеприпасы из-за нестабильной ситуации

Ранее сообщалось, что глава управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен высказался о спонсировании Украины со стороны Сеула. По словам Ена, Южная Корея видит, что Киеву недостаточно только гуманитарной и финансовой помощи, которую оказывает Сеул, поэтому он может поднять вопрос о поставках Украине боеприпасов и снарядов. Однако сейчас этот его только можно рассмотреть, реализация произойдет не скоро.