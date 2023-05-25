В Суэцком канале сняли застрявший на мели китайский сухогруз

Само судно село на мель в четверг утром. На место происшествия сразу же выдвинулись дежурные буксиры, дабы не допустить затора. Из-за незапланированной остановки сухогруза, позади него встали четыре судна, состоящие в раннем конвое в дополнение к стандартной группе.