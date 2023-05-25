В Суэцком канале сняли застрявший на мели китайский сухогруз

Сухогруз Xin Hai Tong 23 зарегестрированный в Гонконге сняли с мели в Суэцком канале. Об этом сообщил сайт агентства РИА Новости.
Само судно село на мель в четверг утром. На место происшествия сразу же выдвинулись дежурные буксиры, дабы не допустить затора. Из-за незапланированной остановки сухогруза, позади него встали четыре судна, состоящие в раннем конвое в дополнение к стандартной группе.
Пресс-служба судоходной компании Leth Shipping подчеркивает, что на освобождение сухогруза с мели потребовалось всего час и пятьдесят минут, что является очень хорошим результатом, больших финансовых потерь из-за происшествия удалось избежать.
Ранее стало известно, что российский сухогруз был отбуксирован в Турцию на ремонт после возникшей поломки.