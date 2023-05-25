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Балерина Анастасия Волочкова уличила дочь в ревности к своей славе и успеху

Общество
Балерина Анастасия Волочкова уличила дочь в ревности к своей славе и успеху

Российская артистка Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью на фоне распространения слухов об их ссоре – якобы Ариадна не хочет видеть мать на собственном выпускном. Об этом пишет 5-tv.ru.

Волочкова заявила, что отношения с дочерью у нее хорошие, тем более они недавно вместе выступили на концерте в «Известия Холл». Ариадна на регулярной основе принимает участие в спектаклях балерины. Артистка отметила, что, по ее мнению, дочка не хочет пускать мать на выпускной, поскольку «приревновала к ее славе и успеху».

Ранее врач-диетолог Наталья Зубарева сообщила, что продуктов с отрицательной калорийностью не существует. Эксперт подчеркнула, что жиросжигателями являются только липолитики.
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