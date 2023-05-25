Балерина Анастасия Волочкова уличила дочь в ревности к своей славе и успеху

Волочкова заявила, что отношения с дочерью у нее хорошие, тем более они недавно вместе выступили на концерте в «Известия Холл». Ариадна на регулярной основе принимает участие в спектаклях балерины. Артистка отметила, что, по ее мнению, дочка не хочет пускать мать на выпускной, поскольку «приревновала к ее славе и успеху».