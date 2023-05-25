Диетолог Зубарева опровергла распространенный миф об овощах и фруктах

Эксперт разделила овощи на две категории: крахмалистые и не крахмалистые. В первую категорию вошли картошка, свекла, тыква. Во вторую - любая зелень и некоторые овощи. Продукты из группы не крахмалистой можно есть в неограниченных количествах, крахмалистые же стоит есть в умеренных количествах.