Диетолог Зубарева опровергла распространенный миф об овощах и фруктах

Врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала какие овощи и фрукты действительно можно есть в неограниченных количествах, а от каких вовсе стоит отказаться.
Эксперт разделила овощи на две категории: крахмалистые и не крахмалистые. В первую категорию вошли картошка, свекла, тыква. Во вторую - любая зелень и некоторые овощи. Продукты из группы не крахмалистой можно есть в неограниченных количествах, крахмалистые же стоит есть в умеренных количествах.
Самые жесткие ограничения касаются фруктов. В первую очередь потребление их в большом количестве может привести к отекам. Это происходит потому, что углеводы притягивают жидкость. Если же вы решили поесть фруктов, то употреблять их нужно в качестве отдельного приема пищи, советует Зубарева.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала об опасности зеленого чая. В неправильно хранившемся продукте могут содержаться вредные бактерии и плесень.