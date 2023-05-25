Посол Китая Ли Хуэй назвал главное условие для поддержки Европы от Пекина

Специальный представитель Китая Ли Хуэй рассказал, при каком условии Пекин поддержит Европу в попытках решения конфликта России и Украины.
Конфликт Москвы и Киева должен быть решен, поэтому Китай готов помочь Европе с этим, но только при условии, что европейские страны будут пытаться решить разногласия и обеспечить стабильность на континенте, начиная с первопричин их появления, информирует KP.RU.
Хуэй отметил, что позиция Китая в этом вопросе остается неизменной: обе стороны должны двигаться к мирным переговорам, а их союзники – предотвращать эскалацию конфликта.
Ранее сообщалось, что США не хотят наблюдать за тем, как Россия и Китай укрепляют свои отношения и улучшают сотрудничество, потому что это будет означать конец гегемонии Вашингтона на мировой арене. Развитие русско-китайских отношений приведет к появлению более свободного мира, что не нужно США.