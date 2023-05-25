Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол Китая Ли Хуэй назвал главное условие для поддержки Европы от Пекина

Политика
Посол Китая Ли Хуэй назвал главное условие для поддержки Европы от Пекина

Специальный представитель Китая Ли Хуэй рассказал, при каком условии Пекин поддержит Европу в попытках решения конфликта России и Украины.

Конфликт Москвы и Киева должен быть решен, поэтому Китай готов помочь Европе с этим, но только при условии, что европейские страны будут пытаться решить разногласия и обеспечить стабильность на континенте, начиная с первопричин их появления, информирует KP.RU.

Хуэй отметил, что позиция Китая в этом вопросе остается неизменной: обе стороны должны двигаться к мирным переговорам, а их союзники – предотвращать эскалацию конфликта.

Ранее сообщалось, что США не хотят наблюдать за тем, как Россия и Китай укрепляют свои отношения и улучшают сотрудничество, потому что это будет означать конец гегемонии Вашингтона на мировой арене. Развитие русско-китайских отношений приведет к появлению более свободного мира, что не нужно США.
россия Украина китай европа
Военкоры ФАН