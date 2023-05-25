Ранее сообщалось, что США не хотят наблюдать за тем, как Россия и Китай укрепляют свои отношения и улучшают сотрудничество, потому что это будет означать конец гегемонии Вашингтона на мировой арене. Развитие русско-китайских отношений приведет к появлению более свободного мира, что не нужно США.