Под Красноярском произошла новая диверсия на железной дороге

Как сообщает Telegram-канал SHOT, атака произошла в районе четырех часов ночи по местному времени. Неизвестный взломал и поджег два релейных шкафа системы сигнализации. На месте происшествия были обнаружены перчатка, пустая пачка сигарет, литровая бутылка с неустановленной жидкостью, фрагменты сломанного шкафчика и следы от шин легковой машины.