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Под Красноярском произошла новая диверсия на железной дороге

Происшествия
Под Красноярском произошла новая диверсия на железной дороге

Под Красноярском, на станции Бугач, произошла новая диверсия, в ходе которой были подожжены релейные шкафы железной дороги.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, атака произошла в районе четырех часов ночи по местному времени. Неизвестный взломал и поджег два релейных шкафа системы сигнализации. На месте происшествия были обнаружены перчатка, пустая пачка сигарет, литровая бутылка с неустановленной жидкостью, фрагменты сломанного шкафчика и следы от шин легковой машины.

Информации о пострадавших не поступала. Задержки в рейсах поездов не произошло. На месте работают следственные органы, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» мог быть совершен двумя украинцами.
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