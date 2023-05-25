Глава Крыма Аксенов: РЭБ и ПВО вывели из строя шесть беспилотников противника за прошедшую ночь

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты в районе поселка Кача силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия. Еще часть БПЛА была заглушена и посажена с использованием средств РЭБ.