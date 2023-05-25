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Глава Крыма Аксенов: РЭБ и ПВО вывели из строя шесть беспилотников противника за прошедшую ночь

Происшествия
Глава Крыма Аксенов: РЭБ и ПВО вывели из строя шесть беспилотников противника за прошедшую ночь

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о выведении из строя шести беспилотных летательных аппаратов на территории разных районов полуострова за прошедшую ночь. Об этом политик написал в собственном Telegram-канале.

Аксенов рассказал, что часть беспилотников заглушили и посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы, остальные были сбиты силами противовоздушной обороны.

Политик призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также отметил, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты в районе поселка Кача силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия. Еще часть БПЛА была заглушена и посажена с использованием средств РЭБ.
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