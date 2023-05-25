Глава Крыма Аксенов: РЭБ и ПВО вывели из строя шесть беспилотников противника за прошедшую ночь

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о выведении из строя шести беспилотных летательных аппаратов на территории разных районов полуострова за прошедшую ночь. Об этом политик написал в собственном Telegram-канале.
Аксенов рассказал, что часть беспилотников заглушили и посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы, остальные были сбиты силами противовоздушной обороны.
Политик призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также отметил, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты в районе поселка Кача силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия. Еще часть БПЛА была заглушена и посажена с использованием средств РЭБ.