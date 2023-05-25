В Японии продали премиум-дыню за 25 тысяч долларов

Две дыни премиум-класса были проданы на аукционе в Хоккайдо за баснословную сумму в $25 тысяч.
Как сообщает агентство Kyodo News, цена превышает прошлогоднюю на 500 тысяч йен, но все еще не дотягивает до рекорда в 5 млн йен, поставленного в 2019 году.
Производителем такого дорогого фрукта стала компания Hokuyupack Co. из города Юбари. Эксперты ожидаеют, что в этом году будет отгружено в общей сложности 3258 тонн дынь на сумму около 1,93 млрд иен.
Также сообщается, что премиум-дыни будут раздавать бесплатно на местном фермерском рынке.
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