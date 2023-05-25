Диетолог Зубарева опровергла миф о сжигающих жир продуктах

Кроме того, она призвала людей не гнаться за полностью безвредными и малокалорийными продуктами, поскольку «продукты должны быть простыми». Врач советует выбирать простые овощи или фрукты, а не «хитро сочиненные какие-то с огромным количеством непонятных слов». Этого Зубарева призвала бояться. От кисломолочки с нулевым содержанием жира эксперт также советует отказаться, поскольку полезные вещества из них не усвоятся организмом.