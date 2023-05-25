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Диетолог Зубарева опровергла миф о сжигающих жир продуктах

Общество
Диетолог Зубарева опровергла миф о сжигающих жир продуктах

Врач-диетолог Наталья Зубарева опровергла распространенный миф о том, что существуют продукты с отрицательной калорийностью, помогающие сжигать жир.

Зубарева сообщила, что сжигателями жира являются только липолитики. Продуктов же с отрицательной калорийностью, считает эксперт, не существует.

«Любой продукт, кроме воды, имеет свою калорийность», — подчеркнула Зубарева.

Кроме того, она призвала людей не гнаться за полностью безвредными и малокалорийными продуктами, поскольку «продукты должны быть простыми». Врач советует выбирать простые овощи или фрукты, а не «хитро сочиненные какие-то с огромным количеством непонятных слов». Этого Зубарева призвала бояться. От кисломолочки с нулевым содержанием жира эксперт также советует отказаться, поскольку полезные вещества из них не усвоятся организмом.

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