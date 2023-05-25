Не комплексы, а изюминка: Мужчины назвали особенности девушек, которые считают сексуальными

Мужчины назвали привлекательные черты во внешности женщин, которые им нравятся, но при этом заставляют девушек комплексовать и переживать. Это обсудили молодые люди на форуме Reddit.
Многие мужчины признались, что им нравится ассиметричная женская грудь, так как это является изюминкой. Также некоторые отмечали, что им приятно смотреть на пухлые щеки у девушек.
Одной из особенностей, которая привлекает молодых людей, оказался внешний вид девушек по утрам, когда они только проснулись и еще не успели привести себя в порядок. Все эти аспекты мужчины считают крайне привлекательными, несмотря на то, что многие партнерши комплексуют из-за этого и стесняются себя.
Ранее сообщалось, что сексолог Оксана Луканина рассказала, почему в современном мире женщины стали легкомысленнее относиться к сексу. По словам эксперта, в нынешнее время они не должны сковывать себя узами брака и создания семьи для того, чтобы выжить, поэтому что предпочитают удовольствие, а не обязательства.