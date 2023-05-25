Не комплексы, а изюминка: Мужчины назвали особенности девушек, которые считают сексуальными

Одной из особенностей, которая привлекает молодых людей, оказался внешний вид девушек по утрам, когда они только проснулись и еще не успели привести себя в порядок. Все эти аспекты мужчины считают крайне привлекательными, несмотря на то, что многие партнерши комплексуют из-за этого и стесняются себя.