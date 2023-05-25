СК Якутии расследует дело по факту совершения сексуальных действий в отношении ребенка 2015 года рождения

Следственные органы СК РФ по Республике Саха (Якутия) расследуют уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Об этом региональное управление сообщило на своем сайте.
Следователи установили, что мужчина 1980 года рождения пятого мая 2023 года будучи в помещении поста охраны, расположенном в одном из торговых центров Якутска, позвонил малолетнему ребенку 2015 года рождения и совершил «иные действия сексуального характера».
Правоохранительные органы получили сообщение о преступлении от родственников потерпевшего. Позднее личность мужчины была установлена, он был заключен под стражу 13 мая 2023 года. В настоящее время следователи проводят необходимые проверки.
Ранее сообщалось, что правоохранители Красноярска задержали группу автоподставщиков. Ее участники подозреваются в организации по меньшей мере сотни мошеннических инцидентов.