Диетолог Зубарева опровергла миф о питании после шести вечера

Диетолог Наталья Зубарева рассказала о том, кому нельзя пропускать приемы пищи и почему не стоит отказываться от еды после шести.
Врач сообщила, что миф о том, что нельзя есть после шести, не всегда адекватен ситуации. В первую очередь она напомнила о том, что существуют люди с высоким уровнем кортизола – гормона стресса. Им нельзя не есть вечером.
Кроме того, есть люди с застоем желчи. Им также нельзя пропускать ужин. Специалист сообщила, что стоит есть за три часа до сна и ложиться в «состоянии лекого голода».
«Не есть после шести, если ты ложишься спать в 12 немножко неправильно», — заявила Зубарева.
Ранее издание «Царьград» сообщило, что соленые огурцы оказались крайне вредными для здоровья. По версии китайских ученых этот продукт увеличивает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.