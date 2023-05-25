Американский обозреватель из American Conservative Брэдли Делвин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над страной из-за автономной работы Главного управления разведки (ГУР). Об этом сообщил сайт РИА Новости.
Так, по его мнению, догадки подтверждает атака ВСУ по российским территориям, даже при критике со стороны США.
«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки?», - заявил Делвин.
Самого Зеленского он считает пониженным до уровня «главного сборщика пожертвований», ведь он даже не был ознакомлен с планами запланированной атаки. Также заявил о нецелесообразности отправлять поставки вооружения на Украину, ведь теперь, когда силы ВСУ проигрывают, реальной причины для «накачки» больше не существует.
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