Американский эксперт Делвин считает, что Зеленский потерял власть над Украиной

Самого Зеленского он считает пониженным до уровня «главного сборщика пожертвований», ведь он даже не был ознакомлен с планами запланированной атаки. Также заявил о нецелесообразности отправлять поставки вооружения на Украину, ведь теперь, когда силы ВСУ проигрывают, реальной причины для «накачки» больше не существует.