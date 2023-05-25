Рак, бесплодие и зависимость: Кому и почему алкоголь принесет больше вреда, чем удовольствия

Нарколог Даниил Петров рассказал о негативном влиянии пива на организм. В частности, женский, так как он более восприимчив к алкоголю в целом.
Пиво является крайне вредным напитком, потому что и у мужчин, и у женщин оно вызывает бесплодие, нарушение обмена веществ, ожирение и патологии. Также оно очень сильно влияет на женский организм: регулярное употребление этого напитка нарушает гормональный фон и менструальный цикл, что в свою очередь может привести к раку груди и яичников.
Однако такой эффект по отношению к женщинам имеет не только пиво, но и любой другой алкоголь, так как в организме он расщепляется значительно хуже. В совокупности с тем, что представительницы прекрасного пола более эмоциональны, плохое расщепление алкоголя приводит к более сильной зависимости, информирует «Лента.ру».
Ранее сообщалось, что эксперты рассказали о том, какие алкогольные напитки ни в коем случае не стоит смешивать во время пьянки. Водка и пиво, настойка и ликер, вино и пиво – это худшие сочетания в мире алкоголя, так как после них человеку гарантировано ужасное похмелье.