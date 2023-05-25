Рак, бесплодие и зависимость: Кому и почему алкоголь принесет больше вреда, чем удовольствия

Пиво является крайне вредным напитком, потому что и у мужчин, и у женщин оно вызывает бесплодие, нарушение обмена веществ, ожирение и патологии. Также оно очень сильно влияет на женский организм: регулярное употребление этого напитка нарушает гормональный фон и менструальный цикл, что в свою очередь может привести к раку груди и яичников.