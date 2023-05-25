Разминирование сельхозугодий ДНР затянется на годы

Зампред правительства и министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко заявил, что разминирование сельскохозяйственных угодий займет несколько лет.
Как сообщил сайт РИА Новости, в неделю планируется обследовать около 100 гектаров. На следующей неделе объем работ составит сразу 233 гектара.
«Процесс длительный, займет он в действительности не один год», - подчеркнул Крамаренко.
В разминировании ландшафта будут участвовать саперы, следом за которыми будут двигаться тракторы, вспахивающие землю. Общий объем заявок на данный момент составляет 40 тысяч гектаров.
Ранее сапер рассказал ФАН как можно обезвредить самодельное взрывное устройство.