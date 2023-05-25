Красноярские полицейские пресекли деятельность группировки автоподставщиков

Красноярскими силовиками была задержана группа автоподставщиков, подозреваемая в организации по меньшей мере сотни мошеннических инцидентов. Об этом сообщает издание «Известия».
Преступники покупали автомобили, на ремонт которых страховые компании выплачивали большие деньги. Они использовали машины различных марок, включая Porsche, Mercedes, Honda, Hyundai и другие. Бандиты организовывали подставные ДТП, оформляли необходимые документы и получали от страховых компаний выплаты на ремонт.
В рамках крупномасштабной операции управления уголовного розыска краевого МВД при поддержке бойцов спецназа Росгвардии было задержано 6 человек, включая сотрудницу страховой фирмы, которая консультировала преступников по вопросам выплат после ДТП. Более 100 случаев автоподстав было выявлено в Красноярске.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.
Ранее издание «Царьград» сообщило, что у российских мошенников появилась новая схема обмана граждан. Они представляются работниками Банка России.