Красноярские полицейские пресекли деятельность группировки автоподставщиков

В рамках крупномасштабной операции управления уголовного розыска краевого МВД при поддержке бойцов спецназа Росгвардии было задержано 6 человек, включая сотрудницу страховой фирмы, которая консультировала преступников по вопросам выплат после ДТП. Более 100 случаев автоподстав было выявлено в Красноярске.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.