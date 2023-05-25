Спина болеть не будет: Врач Владимир Лосев рассказал о неожиданных способностях стоматологов

Стоматолог Владимир Лосев рассказал о разнообразном спектре способностей дантистов. Специалист сообщил, что такой врач может лечить не только зубы, но и избавить от проблем в других частях тела. Об этом пишет AIF.RU.
Лосев посоветовал людям с головными болями, шумами в ушах и проблемами с шеей и позвоночником посетить стоматолога. На первый взгляд кажется, что такие недуги никак не относятся к профессии зубного врача. Тем не менее, беспокойства могут быть связаны с работой нижней челюсти – специалист проведет необходимое обследование и поставит точный диагноз.
Ранее врач-дерматолог Альбина Хохлова рассказала о способах борьбы с перхотью. Такая проблема, по мнению эксперта, возникает у 50% населения и связана с неправильным уходом за кожей головы.