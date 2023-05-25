Спина болеть не будет: Врач Владимир Лосев рассказал о неожиданных способностях стоматологов

Лосев посоветовал людям с головными болями, шумами в ушах и проблемами с шеей и позвоночником посетить стоматолога. На первый взгляд кажется, что такие недуги никак не относятся к профессии зубного врача. Тем не менее, беспокойства могут быть связаны с работой нижней челюсти – специалист проведет необходимое обследование и поставит точный диагноз.