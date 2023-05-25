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Спина болеть не будет: Врач Владимир Лосев рассказал о неожиданных способностях стоматологов

Общество
Спина болеть не будет: Врач Владимир Лосев рассказал о неожиданных способностях стоматологов

Стоматолог Владимир Лосев рассказал о разнообразном спектре способностей дантистов. Специалист сообщил, что такой врач может лечить не только зубы, но и избавить от проблем в других частях тела. Об этом пишет AIF.RU.

Лосев посоветовал людям с головными болями, шумами в ушах и проблемами с шеей и позвоночником посетить стоматолога. На первый взгляд кажется, что такие недуги никак не относятся к профессии зубного врача. Тем не менее, беспокойства могут быть связаны с работой нижней челюсти – специалист проведет необходимое обследование и поставит точный диагноз.

Ранее врач-дерматолог Альбина Хохлова рассказала о способах борьбы с перхотью. Такая проблема, по мнению эксперта, возникает у 50% населения и связана с неправильным уходом за кожей головы.
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