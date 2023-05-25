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Politico: Отношения США и Китая далеки от дружественных

Политика
Politico: Отношения США и Китая далеки от дружественных

Издание Politico сообщило, что отношения США и Китая навряд ли станут более мирными и дружественными в ближайшее время.

На данный момент Пекин и Вашингтон не стремятся к диалогу, за счет чего их отношения продолжают усугубляться. Наиболее скептически относится к происходящему Китай, который не хочет двигаться в сторону их улучшения. Это связано с тем, что обе стороны периодически «подливают масла в огонь» теми или иными действиями в экономическом или политическом контексте. В связи с этим в ближайшее время ждать какого-либо положительного результата не приходится, резюмируют авторы Politico.

Ранее сообщалось, что китайское издание Global Times назвало США их худший кошмар. Как сообщает GT, союз России и Китая может сделать мир свободным, но Вашингтон этого не хочет, так как это нарушит его планы на укрепление на позиции мирового лидера, информирует URA.RU.
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