Politico: Отношения США и Китая далеки от дружественных

На данный момент Пекин и Вашингтон не стремятся к диалогу, за счет чего их отношения продолжают усугубляться. Наиболее скептически относится к происходящему Китай, который не хочет двигаться в сторону их улучшения. Это связано с тем, что обе стороны периодически «подливают масла в огонь» теми или иными действиями в экономическом или политическом контексте. В связи с этим в ближайшее время ждать какого-либо положительного результата не приходится, резюмируют авторы Politico.