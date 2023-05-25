Япония передала Украине 100 единиц военной техники

В Японии прошла встреча посла Украины Сергея Корсунского и Министра обороны государства Тоширо Ино, посвященная поставке 100 единиц военной техники силам ВСУ. Об этом сообщил сайт издания Japan Today.
Так, в пакет поддержки для Украины входит 30 тысяч продовольственных пайков и сотня вездеходов, погрузочных машин и грузовиков. Свое вооружение Япония передать не может в связи с введенной политикой нераспространения оружия.
«Мы окажем столько поддержки, сколько сможем», - прокомментировал поставки Тоширо.
Известно, что Япония уже выделила более $7 млрд на поддержку Украины и приняла более 2000 беженцев.
Ранее жителей этой страны предупредили о надвигающемся к островам разрушительном тайфуне.