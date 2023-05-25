Депутат Госдумы Луговой призвал немедленно вооружить россиян

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой выступил с предложением выдать оружие жителям приграничных с Украиной районов. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он считает, что необходимо создать новую организацию, аналогичную советскому «Смершу», чтобы защищать страну от диверсантов. Луговой отметил, что события в Белгороде показали острую необходимость в подобной структуре.
Также депутат требует дать людям возможность самостоятельно защищать свои дома и выделить им оружие для самозащиты. Он предложил раздать гражданам стрелковое оружие, гранаты и ручные противотанковые гранатометы.
Ранее депутат Луговой сообщил, что уже в этом году на территории Российской Федерации могут легализовать добычу криптовалюты. Для того чтобы это произошло, необходимо создать специальные биржи.