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Депутат Госдумы Луговой призвал немедленно вооружить россиян

Политика
Депутат Госдумы Луговой призвал немедленно вооружить россиян

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой выступил с предложением выдать оружие жителям приграничных с Украиной районов. Об этом сообщает издание URA.RU.

Он считает, что необходимо создать новую организацию, аналогичную советскому «Смершу», чтобы защищать страну от диверсантов. Луговой отметил, что события в Белгороде показали острую необходимость в подобной структуре.

Также депутат требует дать людям возможность самостоятельно защищать свои дома и выделить им оружие для самозащиты. Он предложил раздать гражданам стрелковое оружие, гранаты и ручные противотанковые гранатометы.

Ранее депутат Луговой сообщил, что уже в этом году на территории Российской Федерации могут легализовать добычу криптовалюты. Для того чтобы это произошло, необходимо создать специальные биржи.
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