Сильные ветра: Жители Братска наблюдали мусорный смерч

Жители Иркутской области стали свидетелями разбушевавшейся погодной аномалии. В отдельных районах субъекта сильный ветер устроил беспорядок на улицах населенных пунктов, оставляя их без электричества и ломая деревья. Об этом пишет 5-tv.ru.
Многие в настоящее время задаются вопросом, насколько сильным должен быть поток воздуха, чтобы у одной из школ региона оторвало недавно отремонтированную крышу. В Братске местные жители и вовсе увидели смерч, состоящий из мусора – вихрь поднял в воздух бутылки, пакеты и другие бытовые отходы.
Ранее сообщалось о краже памятника клещу Валере в Уфе. Статуэтка долгое время напоминала горожанам о необходимости быть бдительными и помнить об опасностях укуса.