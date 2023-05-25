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Сильные ветра: Жители Братска наблюдали мусорный смерч

Общество
Сильные ветра: Жители Братска наблюдали мусорный смерч

Жители Иркутской области стали свидетелями разбушевавшейся погодной аномалии. В отдельных районах субъекта сильный ветер устроил беспорядок на улицах населенных пунктов, оставляя их без электричества и ломая деревья. Об этом пишет 5-tv.ru.

Многие в настоящее время задаются вопросом, насколько сильным должен быть поток воздуха, чтобы у одной из школ региона оторвало недавно отремонтированную крышу. В Братске местные жители и вовсе увидели смерч, состоящий из мусора – вихрь поднял в воздух бутылки, пакеты и другие бытовые отходы.

Ранее сообщалось о краже памятника клещу Валере в Уфе. Статуэтка долгое время напоминала горожанам о необходимости быть бдительными и помнить об опасностях укуса.
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