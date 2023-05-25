Сильные ветра: Жители Братска наблюдали мусорный смерч

Многие в настоящее время задаются вопросом, насколько сильным должен быть поток воздуха, чтобы у одной из школ региона оторвало недавно отремонтированную крышу. В Братске местные жители и вовсе увидели смерч, состоящий из мусора – вихрь поднял в воздух бутылки, пакеты и другие бытовые отходы.