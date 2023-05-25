Врач-дерматолог Хохлова дала советы по простому избавлению от перхоти

Врач-дерматолог и косметолог Альбина Хохлова рассказала изданию «Правила Жизни» откуда берется перхоть и как от нее можно эффективно избавиться.
Сама по себе перхоть встречается у 50% населения. Ее возникновение, за редким исключением, связано с неправильным уходом за кожей головы и агрессивной окружающей средой.
Что бы вылечить перхоть стоит начать мыть волосы исключительно теплой водой, дабы не вредить кожному покрову резкими перепадами температуры.
Нужно отказаться от всех «стайлинговых» инструментов, вроде плоек, утюжков и и стайлеров. Фен разрешено использовать только на низких температурах.
Улучшить поступление воздуха к коже, путем прекращения постоянной носки головных уборов. Начать делать массаж головы, чтобы лучше разгонять кровь и наладить циркуляцию. Защищать волосы от прямых ультрафиолетовых лучей и прикрывать голову летом.
Начать применять ополаскиватели и специальные средства, созданные для сохранения структуры волоса и восстановления кожи. Специализированные шампуни и некоторые травяные бальзамы также помогут вам в лечении.
Если у вас не получается избавиться от перхоти самостоятельно, рекомендуется обратиться к врачу, ведь он всегда сможет вам помочь и подскажет где вы могли ошибиться.
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