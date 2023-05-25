Диетолог Гинзбург рассказал о виде кофе, ускоряющем старение

По словам Гинзбурга, порошковый кофе содержит мало полезных веществ, так как примерно половина из них исчезает при его производстве. Частое употребление этого напитка может привести к появлению морщин на коже и ускоренному старению организма. Кроме того, врач предупреждает о возможном развитии ишемической болезни сердца и онкологии при употреблении этого напитка.