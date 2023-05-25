Диетолог Гинзбург рассказал о виде кофе, ускоряющем старение

Доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург предупреждает, что растворимый кофе в виде порошка может ускорить процесс старения организма. Об этом рассказало издание «Лента.Ру».
По словам Гинзбурга, порошковый кофе содержит мало полезных веществ, так как примерно половина из них исчезает при его производстве. Частое употребление этого напитка может привести к появлению морщин на коже и ускоренному старению организма. Кроме того, врач предупреждает о возможном развитии ишемической болезни сердца и онкологии при употреблении этого напитка.
Вместо порошкового Михаил Гинзбург советует пить натуральный молотый кофе. Он отмечает, что такой вид может даже защитить от инсульта, деменции и рака печени.
Ранее СМИ сообщили, что в Перми начали продажу кофе из грудного молока. Стоимость необычного напитка составляет 650 рублей за чашку.