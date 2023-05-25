«Перестань мечтать»: В Сети раскритиковали Зеленского за его слова о России и истребителях F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки истребителей F-16 Киеву от западных партнеров позволят России понять, что она уже проиграла в этом конфликте. Однако пользователи Сети негативно восприняли его слова.
Некоторые пользователи призвали Зеленского перестать мечтать, потому что его рассуждения о том, что истребители F-16 смогут изменить ход конфликта, бессмысленны. Многие комментаторы также заявили, что украинский лидер должен прекратить втягивать в свои аферы другие страны.
Ранее сообщалось, что Зеленский написал в своих социальных сетях о продолжении работы над получением Украиной истребителей F-16. По его словам, когда Киев начнет получать эти самолеты, Россия поймет, в каком слабом и изолированном положении она оказалась.