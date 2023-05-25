Мэрия Норильска просит горожан временно отказаться от использования автомобилей

Власти Норильска обратились к горожанам с просьбой соблюдать меры осторожности на автомобильных дорогах города из-за образования сильного гололеда. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Государственная автомобильная инспекция порекомендовала жителям Норильска временно отказаться от использования личного транспорта. 25 мая в городе ожидается плюсовая температура до пяти градусов, а ночью – около нуля. Отмечается, что дорога в городской аэропорт в настоящее время открыта для всех видов транспортных средств.
Ранее ученые предупредили о высокой вероятности появления смертоносных цунами из-за глобального потепления. Климатические изменения приводят к таянию антарктических ледников, которые высвобождают крупные подводные оползни.