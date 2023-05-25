Мэрия Норильска просит горожан временно отказаться от использования автомобилей

Государственная автомобильная инспекция порекомендовала жителям Норильска временно отказаться от использования личного транспорта. 25 мая в городе ожидается плюсовая температура до пяти градусов, а ночью – около нуля. Отмечается, что дорога в городской аэропорт в настоящее время открыта для всех видов транспортных средств.