Эндокринолог Янг рассказала о продуктах, которые мешают сбросить вес

По мнению специалиста, сахар увеличивает уровень инсулина и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголь является токсином, а трансжиры вредны для организма, так как снижают выработку простациклина, который необходим для тонуса сосудов и нормального кровотока. Кроме того, они могут вызвать образование сгустков крови и тромбов.