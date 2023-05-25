Эндокринолог Янг рассказала о продуктах, которые мешают сбросить вес

Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась тремя источниками несжигаемого жира, находящимися на нашем столе. Об этом сообщает издание «Лента.Ру»
По мнению специалиста, сахар увеличивает уровень инсулина и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголь является токсином, а трансжиры вредны для организма, так как снижают выработку простациклина, который необходим для тонуса сосудов и нормального кровотока. Кроме того, они могут вызвать образование сгустков крови и тромбов.
Янг предупреждает, что при попытке похудения необходимо быть осторожным с употреблением молочных продуктов и помнить об их высоком инсулиновом индексе. При использовании масла в рационе важен баланс между омега-3 и омега-6. Врач напоминает, что избыток кунжутного, подсолнечного, тыквенного и соевого масел может вызвать воспаление.
Также она рекомендует быть внимательными к употреблению пасленовых, сои и бобов людям, страдающим колитами, болезнью Крона и другими воспалительными заболеваниями кишечника.
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