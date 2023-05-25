В 2050 году спина будет болеть у 11% населения Земли

Лидерами в антирейтинге по болям в пояснице стали страны Центральной Европы, в которых на каждые 100 тысяч человек боль в спине наблюдалась у 12%. Исследователи также подчеркнули, что уже долгое время, на этот недуг жалуются женщины. Выравниваются показатели обоих полов ближе к 75 годам.