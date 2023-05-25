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В 2050 году спина будет болеть у 11% населения Земли

Общество
В 2050 году спина будет болеть у 11% населения Земли

Ученые провели исследование и выяснили, что к 2050 году у 840 млн человек будет болеть спина. Об этом сообщил сайт N+1.

По словам специалистов, среди всего населения Земли наблюдается тенденция роста болей в спине. Основными причинами были названы курение, рост массы тела и неправильная осанка.

Лидерами в антирейтинге по болям в пояснице стали страны Центральной Европы, в которых на каждые 100 тысяч человек боль в спине наблюдалась у 12%. Исследователи также подчеркнули, что уже долгое время, на этот недуг жалуются женщины. Выравниваются показатели обоих полов ближе к 75 годам.

Боль в пояснице, по мнению ученых, в будущем может стать большой проблемой из-за влияния на трудоспособность людей.

Ранее ученые из Австралии смогли вылечить боль в спине используя приемы из психологии.
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