В 2050 году спина будет болеть у 11% населения Земли

Ученые провели исследование и выяснили, что к 2050 году у 840 млн человек будет болеть спина. Об этом сообщил сайт N+1.
По словам специалистов, среди всего населения Земли наблюдается тенденция роста болей в спине. Основными причинами были названы курение, рост массы тела и неправильная осанка.
Лидерами в антирейтинге по болям в пояснице стали страны Центральной Европы, в которых на каждые 100 тысяч человек боль в спине наблюдалась у 12%. Исследователи также подчеркнули, что уже долгое время, на этот недуг жалуются женщины. Выравниваются показатели обоих полов ближе к 75 годам.
Боль в пояснице, по мнению ученых, в будущем может стать большой проблемой из-за влияния на трудоспособность людей.
Ранее ученые из Австралии смогли вылечить боль в спине используя приемы из психологии.