Психолог Ониани рассказала об отличиях мужского и женского оргазма

У женщин период между сокращениями также длится 0,8 секунды. Количество мышечных сокращений у женщин во время оргазма немного больше, чем число порций семени у мужчин. Однако с возрастом оно тоже уменьшается. Для молодого возраста считается стандартом, что у мужчин происходит пять-шесть выбросов, а у женщин от 5 до 12 сокращений, это и является причиной различной длительности оргазма у мужчин и женщин.