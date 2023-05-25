Психолог Ониани рассказала об отличиях мужского и женского оргазма

Психолог и сексолог Наталья Ониани рассказала, что женский оргазм длится дольше, чем мужской, и объяснила причину этой разницы в беседе с «Лентой.ру».
Она отметила, что оргазм у женщин и мужчин происходит через стимуляцию эрогенных зон, но его механизм связан с возбуждением определенных участков коры головного мозга. Основным его источником у женщин является стимуляция клитора, а у мужчин — полового члена. Во время оргазма у мужчин происходит выброс порций семени в течение 0,8 секунды, затем все идет на спад.
У женщин период между сокращениями также длится 0,8 секунды. Количество мышечных сокращений у женщин во время оргазма немного больше, чем число порций семени у мужчин. Однако с возрастом оно тоже уменьшается. Для молодого возраста считается стандартом, что у мужчин происходит пять-шесть выбросов, а у женщин от 5 до 12 сокращений, это и является причиной различной длительности оргазма у мужчин и женщин.
Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о взаимосвязи психического здоровья и активной половой жизни. Он сообщил, что секс влияет на выработку дофамина и серотонина.