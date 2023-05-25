Южная Корея может начать поставлять Украине боеприпасы

Южная Корея готова рассмотреть возможность отправки Киеву боеприпасов в связи с тем, что текущая ситуация в вооруженном конфликте России и Украины не улучшается. Однако этот вопрос на данный момент может быть только рассмотрен, а не реализован. Сеул в ближайшее время не собирается отправлять боеприпасы Украине ни напрямую, ни опосредованно, продолжая поставлять только гуманитарную помощь, приводит слова главы управления Чо Тхэ Ена издание Yonhap.