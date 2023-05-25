Южная Корея может начать поставлять Украине боеприпасы

Управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи сообщило о готовности Сеула обсуждать возможность отправки Украине не только гуманитарной помощи.
Южная Корея готова рассмотреть возможность отправки Киеву боеприпасов в связи с тем, что текущая ситуация в вооруженном конфликте России и Украины не улучшается. Однако этот вопрос на данный момент может быть только рассмотрен, а не реализован. Сеул в ближайшее время не собирается отправлять боеприпасы Украине ни напрямую, ни опосредованно, продолжая поставлять только гуманитарную помощь, приводит слова главы управления Чо Тхэ Ена издание Yonhap.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел встречу с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем, в ходе которой они обсудили дальнейшее ядерное сотрудничество. После переговоров Байден обратился к Северной Корее и заявил, что любые вмешательства в политику Америки или их союзников приведет к «смене режима» в КНДР, информирует URA.RU.