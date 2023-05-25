Российские войска отбили атаку беспилотников на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале о попытке ВСУ нанести удар по городу при помощи беспилотников.
Два БПЛА были сбиты в районе поселка Кача силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия. Еще часть беспилотников была заглушена и посажена путем использования средств радиоэлектронной борьбы.
Инфраструктура города никак не пострадала. Потерпевших в результате атаки украинской стороны не выявлено. Экстренные службы и войска продолжают держать ситуацию под контролем.
Ранее над нейтральной акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk.