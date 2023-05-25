Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские войска отбили атаку беспилотников на Севастополь

Происшествия
Российские войска отбили атаку беспилотников на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале о попытке ВСУ нанести удар по городу при помощи беспилотников.

Два БПЛА были сбиты в районе поселка Кача силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия. Еще часть беспилотников была заглушена и посажена путем использования средств радиоэлектронной борьбы.

Инфраструктура города никак не пострадала. Потерпевших в результате атаки украинской стороны не выявлено. Экстренные службы и войска продолжают держать ситуацию под контролем.

Ранее над нейтральной акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk.
михаил развожаев севастополь БПЛА
Военкоры ФАН