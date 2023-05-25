Жалоба на арест депутата Заксобрания Приморского края Анны Алеко направлена в суд

Алеко была заключена под стражу на один месяц и 29 дней 17 мая. Ей предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере во время работы в филармонии. Членство в партии «Единая Россия» депутата приостановлено, 20 июня будет решаться вопрос об исключении ее из руководящих органов. На данный момент Приморский краевой суд жалобу не получил.