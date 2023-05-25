Жалоба на арест депутата Заксобрания Приморского края Анны Алеко направлена в суд

Ленинский районный суд Владивостока сообщил, что в Приморский краевой суд была направлена жалоба на арест депутата регионального Заксобрания Анны Алеко. Парламентарий была заключена под стражу по делу о взяточничестве. Об этом пишут «РИА Новости».
Алеко была заключена под стражу на один месяц и 29 дней 17 мая. Ей предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере во время работы в филармонии. Членство в партии «Единая Россия» депутата приостановлено, 20 июня будет решаться вопрос об исключении ее из руководящих органов. На данный момент Приморский краевой суд жалобу не получил.
Ранее сообщалось, что продавщица из магазина в Калифорнии смогла остановить грабителя. Женщина прочитала злоумышленнику поучительную лекцию, после чего он собрал разбросанные продукты, оставил их на обочине и уехал.