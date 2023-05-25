Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

В период с 1 по 14 мая спрос был на 56% ниже, чем в прошлом году, и на 59% ниже, чем в 2021 году. Это связано с неудобной конфигурацией праздничных дней и ограничениями на путешествия, такими как прекращение авиасообщения со странами Европы и ограничение действия российских карт за рубежом. Вместо этого россияне выбрали небольшие поездки на природу, что отражается в увеличении спроса на страховки от укусов клещей. По результатам исследования, спрос на этот товар вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.