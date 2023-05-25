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Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

Общество
Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», россияне в этом году реже искали онлайн-запросы на туристические страховки на майские праздники по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

В период с 1 по 14 мая спрос был на 56% ниже, чем в прошлом году, и на 59% ниже, чем в 2021 году. Это связано с неудобной конфигурацией праздничных дней и ограничениями на путешествия, такими как прекращение авиасообщения со странами Европы и ограничение действия российских карт за рубежом. Вместо этого россияне выбрали небольшие поездки на природу, что отражается в увеличении спроса на страховки от укусов клещей. По результатам исследования, спрос на этот товар вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал об опасности клещей. Эти насекомые могут переносить более тридцати заболеваний.
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