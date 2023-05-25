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Сервис «Антиплатиат» теперь способен работать на ста языках мира

Общество
Сервис «Антиплатиат» теперь способен работать на ста языках мира

Фонд НТИ сообщил, что система «Антиплагиат» получила новый функционал, который позволяет находить текстовые совпадения на 100 языках мира в научных работах, литературных произведениях и документах. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

Обновленный алгоритм использует технологии нейроанализа и искусственного интеллекта, чтобы проверять не только сам текст, но и его смысл без ограничения по языку документа. Система также определяет структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию. Фонд отметил, что разработанное программное обеспечение имеет значительный коммерческий потенциал для продажи на различных рынках мира, включая Индию, Турцию, Ближний Восток и страны Латинской Америки.

Ранее СМИ сообщили, что российские ученые разработали нейросеть, способную определять загрязнение пляжей. Для этого она использует дроны.
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