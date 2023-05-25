Сервис «Антиплатиат» теперь способен работать на ста языках мира

Фонд НТИ сообщил, что система «Антиплагиат» получила новый функционал, который позволяет находить текстовые совпадения на 100 языках мира в научных работах, литературных произведениях и документах. Об этом сообщает издание «Газета.ru».
Обновленный алгоритм использует технологии нейроанализа и искусственного интеллекта, чтобы проверять не только сам текст, но и его смысл без ограничения по языку документа. Система также определяет структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию. Фонд отметил, что разработанное программное обеспечение имеет значительный коммерческий потенциал для продажи на различных рынках мира, включая Индию, Турцию, Ближний Восток и страны Латинской Америки.
Ранее СМИ сообщили, что российские ученые разработали нейросеть, способную определять загрязнение пляжей. Для этого она использует дроны.