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Глава Республики Сербской Милорад Додик: «Запад хочет захватить ресурсы России»

Политика
Глава Республики Сербской Милорад Додик: «Запад хочет захватить ресурсы России»

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад хочет использовать ресурсы России для того, чтобы построить свой новый мир.

Многие европейские политики пытались управлять своими странами самостоятельно и развивать Европу по собственному пути, однако это не понравилось «хозяину», после чего тот ясно дал понять другим странам, что все они являются просто «проектом» и должны подчиняться. С тех пор почти ни один политик не руководит своей страной самостоятельно.

Все это нужно для того, чтобы действовать синхронно, слаженно и развивать конфликт с Россией. Это необходимо для создания нового мира, в котором ресурсы России будут принадлежать Западу, и он будет развивать свое будущее, так как европейцев нет тех источников, которые им нужны, информирует RT.

Ранее сообщалось, что Додик назвал настоящие цели Запада в конфликте России и Украины. По словам сербского лидера, партнеры поддерживают Киев только потому, что им это выгодно.
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