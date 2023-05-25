Глава Республики Сербской Милорад Додик: «Запад хочет захватить ресурсы России»

Все это нужно для того, чтобы действовать синхронно, слаженно и развивать конфликт с Россией. Это необходимо для создания нового мира, в котором ресурсы России будут принадлежать Западу, и он будет развивать свое будущее, так как европейцев нет тех источников, которые им нужны, информирует RT.