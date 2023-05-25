Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный может остаться только в вегетативном состоянии

Авербах подчеркнул, что при любой операции есть риск для пациента, включая осложнения от наркоза, но сама процедура трепанации не имеет особых побочных эффектов. Он также отметил, что у Залужного есть дополнительное заболевание - сахарный диабет второго типа, которое может повлиять на процесс восстановления. Специалист не исключил возможности того, что после операции Залужный может остаться лишь в вегетативном состоянии, что не является редким случаем в медицинской практике.