Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный может остаться только в вегетативном состоянии

Генеральный директор частной службы скорой помощи КОРИС Лев Авербах высказал предположения о возможных последствиях ранения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «ИА Регнум».
По словам медика, после удаления гематомы и осколков, полученных в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ, есть шансы на возвращение Залужного на службу. Однако, существует риск, что задевший мозг предмет может повлиять на процесс восстановления. В зависимости от пораженного отдела могут возникнуть различные последствия, такие как потеря зрения и двигательных функций.
Авербах подчеркнул, что при любой операции есть риск для пациента, включая осложнения от наркоза, но сама процедура трепанации не имеет особых побочных эффектов. Он также отметил, что у Залужного есть дополнительное заболевание - сахарный диабет второго типа, которое может повлиять на процесс восстановления. Специалист не исключил возможности того, что после операции Залужный может остаться лишь в вегетативном состоянии, что не является редким случаем в медицинской практике.
Ранее СМИ сообщили, что Залужный получил ранение в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном. Предполагается, что после полученных травм он не в состоянии продолжать службу.