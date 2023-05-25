Президент Республики Сербской Милорад Додик: Запад защищает Украину только для своей выгоды

Перед началом специальной военной операции (СВО) Россия пыталась обратить внимание Запада на ее безопасность, отправляя соответствующие документы. Однако Запад никак не отреагировал на них. Это «неудивительно», потому что он постоянно продвигает именно свою позицию и не обращает внимание на мнения, которые ему не нравятся.