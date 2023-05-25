Президент Республики Сербской Милорад Додик: Запад защищает Украину только для своей выгоды

Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о настоящих целях Запада, которые он преследует, поддерживая Украину.
Перед началом специальной военной операции (СВО) Россия пыталась обратить внимание Запада на ее безопасность, отправляя соответствующие документы. Однако Запад никак не отреагировал на них. Это «неудивительно», потому что он постоянно продвигает именно свою позицию и не обращает внимание на мнения, которые ему не нравятся.
Западные страны основываются только на долгосрочной выгоде, которую они получат при том или ином решении. Поэтому поддержка Запада для Украины заключается не в желании защитить ее, а только в своей пользе, приводит слова Додика RT.
Ранее сообщалось, что Додик заявил о постоянном давлении Запада на Республику Сербскую. По словам президента, западные страны делают это для того, чтобы государство отказалось от сотрудничества с Россией и ввело против нее санкции, однако они не добились никакого результата.